Um dos jovens afirmou que os entorpecentes pertenciam a ambos - Foto: Divulgação

Um dos jovens afirmou que os entorpecentes pertenciam a ambosFoto: Divulgação

Publicado 07/06/2024 10:59 | Atualizado 07/06/2024 11:03

Macaé - Durante uma ação de patrulhamento na comunidade do Bosque Azul, em Macaé, a guarnição do PATAMO do 32º Batalhão de Polícia Militar deteve dois jovens por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na Avenida Nádia Maria, em frente ao Depósito Mosquini, um local conhecido pelo comércio de entorpecentes e dominado pela facção criminosa ADA.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os jovens tentaram fugir, mas foram interceptados. Durante a revista, foram encontrados com um deles seis buchas de maconha (12g) e quatro envelopes de cocaína (8g). Um deles não portava drogas, mas o outro afirmou que os entorpecentes pertenciam a ambos.

Após a abordagem, a equipe policial realizou uma varredura na área e encontrou duas munições de calibre 380 escondidas em um tijolo próximo ao local. Os jovens foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A Delegacia tentou contato com os familiares dos detidos, mas não obteve sucesso. Assim, os jovens permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.