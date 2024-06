Roda de samba será atração deste sábado do 6º Festival de Frutos do Mar em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 06/06/2024 10:36

Macaé - O próximo sábado (8) será marcado por muito samba e delícias gastronômicas no 6º Festival de Frutos do Mar de Macaé. O evento, realizado no Mercado Municipal de Peixes, contará com a participação especial do Grupo Sem Limite, liderado pelo macaense Fábio Horácio, que promete animar o público a partir das 15h.



Os visitantes poderão desfrutar de um cardápio variado, preparado pelos chefs do Polo Gastronômico de Macaé, com mais de dez opções de pratos baseados nos produtos frescos do mercado de peixes local. Entre as delícias, estão isca de peixe, bolinho de bacalhau, pastel de camarão, bobó de camarão, hot Philadelphia, braseiro de frutos do mar, feijoada de frutos do mar e tartare de salmão.



A festa continua no domingo (9), com atividades das 11h às 23h, e contará também com a DJ Luiza Aguiar, que vai manter a energia lá em cima. Além das refeições especiais ao valor de R$30, o festival terá estandes de vinho, chope artesanal e drinks, além de sobremesas irresistíveis como sorvetes San Lorenzo e doces da Lugano, Mirabolando e Nuvem de Mel.



Para as famílias, uma área de recreação infantil estará disponível, garantindo diversão segura para a garotada. O evento visa promover a cultura do pescado em Macaé, destacando a importância histórica e econômica do mercado de peixes da cidade.



Renato Nicoli, presidente do Polo Gastronômico de Macaé, destaca a crescente importância do evento. "Vemos o festival crescer a cada ano, e nosso objetivo é valorizar nosso mercado de peixes, um dos melhores do país em termos de qualidade. Este ano, teremos frutos do mar grelhados na brasa como novidade, além de mais assentos e uma área aberta para apreciar a vista do encontro do rio com o mar", afirma.



O Mercado Municipal de Peixes, que comercializa entre 150 e 200 toneladas de frutos do mar mensalmente, é um importante centro econômico para a região, empregando diretamente mais de 1.200 pessoas. Pescadores de várias cidades vizinhas também utilizam o mercado para escoar suas mercadorias devido à sua excelente infraestrutura.



O Grupo Sem Limite promete uma apresentação memorável com um repertório de sambas clássicos de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Candeia e Cartola. A presença de Fábio Horácio, que já se apresentou com grandes nomes do samba, adiciona um toque especial à celebração. Recentemente, ele lançou a música 'Mané', uma composição sua e de Nando Fernandes, com a participação de músicos renomados como Igor 7 Cordas, Nando Martins e Kadu Silva.



O 6º Festival de Frutos do Mar de Macaé é uma oportunidade imperdível para os amantes da boa música e da gastronomia.

