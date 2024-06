Encontro realizado pelo Egim nesta terça-feira (4) trabalhou nas áreas de resultados - Foto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 10:14

Macaé - As atividades do projeto Macaé +20 avançam com a participação ativa dos técnicos municipais. Nesta terça-feira (4), os profissionais se engajaram em dinâmicas de grupo para estabelecer objetivos e metas nas áreas de resultados. Esta etapa é parte da construção do Caderno 2, que detalha como os problemas identificados no Caderno 1, lançado em abril, serão abordados em conformidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

As dinâmicas, conduzidas pela professora Gisele Silva Borba da UFRJ, visaram discutir coletivamente a leitura situacional da cidade para os próximos 20 anos. "Na próxima semana, analisaremos as boas práticas de outros municípios e países, conforme as referências sugeridas pelos técnicos. A meta é definir as ações necessárias para atingir os objetivos planejados," explicou Gisele.

Romulo Campos, gerente do Egim, ressaltou que a colaboração dos técnicos das secretarias, em parceria com universidades como a UFF e a UFRJ, enriquece o projeto. "Esta iniciativa envolve diversos segmentos e instituições. Estamos concluindo a segunda fase, e a próxima será o monitoramento e avaliação para garantir a implementação do que foi programado," afirmou Romulo.

As áreas de resultados abordadas incluem: Sustentabilidade Ambiental e Resiliência; Economia Empreendedora e Inovadora; Educação; Organização e Funcionalidade Urbana; Saúde, Inclusão Social e Bem-Estar; Segurança, Integração e Inteligência Urbana.

Scheila Abreu, coordenadora do Macaé +20, destacou que após a conclusão da segunda fase, o projeto avançará para a terceira etapa, que envolve o monitoramento e avaliação de todo o trabalho. "Nosso objetivo é assegurar a execução das ações e metas estabelecidas," disse Scheila.

O encontro também contou com a presença dos professores Bruno Barzellay Ferreira da Costa e Conrado Vidotte Plaza da UFRJ, que contribuíram para as discussões e planejamento.