Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais - Foto: Divulgação

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legaisFoto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 09:46

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam cinco indivíduos e apreenderam uma grande quantidade de drogas, munições e armas nesta terça-feira (4), na comunidade da Fronteira, em Macaé. A ação, desencadeada após denúncias anônimas sobre um ponto de tráfico na região, resultou em um prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil ao narcotráfico local.



Os policiais do Serviço Reservado do 32º BPM (P2) identificaram a casa utilizada pelos traficantes com base nas informações coletadas. Ao invadir a residência, prenderam os suspeitos: Fábio da Silva, com antecedentes por tentativa de homicídio; Caio Henrique dos Santos Silva, com registro por estupro de vulnerável; Hyago Botelho Meireles, anteriormente preso por tráfico de drogas; Vitor de França Rodrigues, com histórico de roubo; e Leandro Farias de Andrade, sem anotações criminais.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais Foto: Divulgação

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 8 kg de cocaína, incluindo três mil sacolés prontos para venda e mais de 5 kg ainda para endolar; 200 buchas de maconha; materiais para endolação; dois fuzis com carregadores; um kit roni para conversão de pistolas em submetralhadoras; dez carregadores de pistola; 385 munições calibre .40; 195 munições calibre .380; 180 munições calibre 9mm; 57 munições de fuzil calibre 5.56; além de celulares, balanças e prensas. Esta apreensão é considerada a maior do ano na cidade.



Os detidos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) e permanecem à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais. Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 8 kg de cocaína, incluindo três mil sacolés prontos para venda e mais de 5 kg ainda para endolar; 200 buchas de maconha; materiais para endolação; dois fuzis com carregadores; um kit roni para conversão de pistolas em submetralhadoras; dez carregadores de pistola; 385 munições calibre .40; 195 munições calibre .380; 180 munições calibre 9mm; 57 munições de fuzil calibre 5.56; além de celulares, balanças e prensas. Esta apreensão é considerada a maior do ano na cidade.Os detidos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) e permanecem à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais.