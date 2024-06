Bolsa-Atleta macaense ganha Ouro e Prata no Campeonato Brasileiro de Kickboxing - Foto: Divulgação

Bolsa-Atleta macaense ganha Ouro e Prata no Campeonato Brasileiro de Kickboxing Foto: Divulgação

Publicado 03/06/2024 12:55

Macaé - Veronica Alves Medeiros, renomada atleta de alta performance e faixa preta 1º Dan no Kickboxing, conquistou mais um título ao subir no lugar mais alto do pódio na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de 2024. A competição aconteceu em Vila Velha (ES) entre os dias 30 de maio e 2 de junho, reunindo atletas de destaque de todo o Brasil para quatro dias intensos de batalhas.

Veronica, que participa do Programa Bolsa-Atleta de Macaé, brilhou ao conquistar seis medalhas. Ela levou o ouro nas categorias Musical Forms sem Armas, Creative Forms com Armas, Kick Light e Light Contact. Além disso, garantiu a prata em Creative Forms sem Armas e Point Fight.

"Atuei com toda garra para obter essas vitórias, que divido em agradecimento ao incentivo proporcionado pelo programa de apoio aos atletas", afirmou Veronica.

A atleta tem uma agenda cheia de preparação para competições futuras, incluindo o Campeonato Intermunicipal em julho, a Copa Brasil em setembro e o Campeonato Pan-Americano no Chile em outubro, que antecedem o Campeonato Mundial, ainda sem data confirmada. Devido à sua impressionante performance no ano passado, Veronica foi convidada pelo presidente da Associação de Kickboxing da Argentina, Carlos Lopez, para participar do próximo mundial.

Veronica já demonstrou sua excelência em várias competições anteriores, incluindo o Campeonato Brasileiro de Kickboxing 2023, onde conquistou cinco medalhas de ouro. Ela também foi campeã no Pan-Americano de 2022, organizado pela Confederação Brasileira e a Associação Mundial de Organizações de Kickboxing, vencendo em cinco modalidades. Além de sua carreira esportiva, Veronica trabalha como agente da Guarda Municipal de Macaé.