Celebrações começam na Orla da Praça do Bar do CocoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 02/06/2024 10:59

Macaé - Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, Macaé preparou uma série de atividades especiais que acontecerão durante todo o mês de junho. As celebrações começam nesta quarta-feira (5 de junho) na Orla da Praça do Bar do Coco, das 8h às 17h, com uma programação repleta de atividades lúdicas, oficinas e ações voltadas para a conservação do meio ambiente.

O evento faz parte da Campanha Junho Verde, que tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre a importância das questões ambientais. O intuito é promover mudanças de comportamento necessárias para a conservação dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas.

A abertura oficial das comemorações ocorre na Praça do Bar do Coco, envolvendo alunos da rede municipal e a comunidade em atividades diversas que promovem a educação ambiental. No dia 6 de junho, às 9h, haverá o replantio do Pomar Urbano de Imboassica, com a plantação de espécies frutíferas como acerola, amora e nêspera, visando a revitalização da área verde urbana. Já no dia 11 de junho, às 9h, acontecerá a Trilha da Ciência no Nupem, onde os participantes poderão plantar mudas nativas da Mata Atlântica, promovendo a conservação da biodiversidade local.

Ainda no dia 11 de junho, às 13h30, será realizada a Oficina de Integração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Arquipélago de Santana e da Restinga do Barreto, no auditório do Nupem, abordando a gestão e preservação dessas áreas naturais. No dia 15 de junho, às 9h, acontecerá uma atividade com escoteiros de Macaé e Rio das Ostras, no Bosque da Lagoa de Imboassica, focando na temática “Sempre alerta para a fiscalização ambiental”, incentivando jovens a participarem ativamente na proteção do meio ambiente.

No dia 19 de junho, às 9h, será apresentado o projeto “Sensitrilha” no Parque Atalaia, envolvendo alunos da educação inclusiva em uma trilha sensorial que destaca a importância da inclusão e da conservação ambiental. No mesmo dia, às 8h, haverá a limpeza da Ilha do Francês, uma ação que visa a remoção de resíduos e a preservação da beleza natural da ilha.

Encerrando o mês, no dia 26 de junho, às 9h, ocorrerá a terceira etapa do projeto “Resgatando o passado e semeando o futuro” na Lagoa de Imboassica. A atividade inclui o Projeto “Canoa na Lagoa” e uma ação de limpeza na margem da lagoa, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação das águas.

A proposta é envolver a comunidade e educar as futuras gerações sobre a preservação do meio ambiente, destacando a importância de adotar práticas sustentáveis e preservar a natureza. Para mais informações sobre a programação e como participar, os interessados podem seguir a página no Instagram (@familiaacolhedoramacae) ou entrar em contato diretamente nos locais das atividades.