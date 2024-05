Serviço Família Acolhedora homenageia pessoas e famílias que dedicam seu tempo a crianças ou adolescentes em vulnerabilidade Social - Foto: Divulgação

Publicado 31/05/2024 15:42

Macaé - Os gestos de amor, cuidado e atenção são expressados diariamente, mas existe uma data específica para honrar aqueles que dedicam seu tempo integralmente a essas atitudes. Nesta sexta-feira (31), comemora-se o Dia Mundial do Acolhimento Familiar. Em Macaé, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos recebem esse acolhimento amoroso através do Serviço Família Acolhedora, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade.

Carla Campos, uma orientadora social de 47 anos, e suas filhas Thayná, Nicole e Nathália, todas maiores de idade, decidiram se envolver nesse ato de amor. Elas são uma das famílias participantes do Serviço Família Acolhedora em Macaé, que atualmente cuida de duas crianças e conta com três famílias cadastradas. A coordenadora do serviço, Milena Paradellas, destaca a necessidade de aumentar o número de famílias acolhedoras para atender mais crianças e adolescentes afastados de suas famílias por situações de risco ou violação de direitos.

“O acolhimento é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destinada a crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem,” explica Milena. Ela enfatiza que a equipe do serviço é composta por psicólogos e assistentes sociais que oferecem suporte integral.

Carla, que está em seu terceiro acolhimento, compartilha sua experiência. “Eu e minhas filhas estamos acolhendo nossa terceira criança. Esta experiência é diferente porque K.A., de 10 meses, já interage mais do que os recém-nascidos que acolhemos antes. O amor que sentimos por essas crianças é imenso, como se fossem parte da nossa família. Muitas pessoas têm medo de se apegar, mas o objetivo é exatamente esse: oferecer carinho e afeto até que a criança possa voltar para sua família de origem ou ser adotada. Este processo também tem sido um grande aprendizado para minhas filhas, que desejam continuar no acolhimento e um dia serão mães,” relata Carla.

Milena reforça que o acolhimento familiar oferece um ambiente de convivência social distinto dos abrigos. “É uma modalidade temporária até que se encontre uma solução permanente, seja pela reintegração familiar ou, excepcionalmente, pela adoção. É importante entender que acolhimento familiar e adoção são conceitos diferentes. O acolhimento é temporário, enquanto a adoção é definitiva,” esclarece Milena.

Para aqueles interessados em conhecer mais sobre o Serviço Família Acolhedora, previsto pela Lei Municipal nº 4.754, de 12 de julho de 2021, é possível visitar a página no Instagram (@familiaacolhedoramacae) ou fazer contato na Av. Lacerda Agostinho, 477 – Hotel de Deus, salas 327 e 329, Virgem Santa, Macaé/RJ.