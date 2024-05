Durante todos os dias, um DJ estará presente nos intervalos para manter a energia da festa - Foto: Ilustração

Publicado 30/05/2024 14:38

Macaé - A serra macaense será o centro das atenções neste feriado prolongado com a tradicional Festa Maina do Frade, que promete muito entretenimento e diversão de sexta-feira (31) a domingo (2). Moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação variada e gratuita no ponto final do ônibus da localidade.

Na sexta-feira, as festividades começam às 19h com a apresentação da banda gospel LS53. Em seguida, Maurício Grativol sobe ao palco às 20h, seguido por Erica Carvalho às 23h. A noite termina com Vinicius Fernandes, que se apresentará por volta da 1h da manhã.

O sábado (1º) também será animado, com Fred Pereira iniciando as apresentações às 20h, seguido pelo grupo Baladeiros do Brasil às 23h. A noite será encerrada com a performance de Marcos Lopes.

Para encerrar o evento, no domingo (2), Maurício e Eliézer se apresentarão às 19h, seguidos por Thomas Manhães às 20h30. Durante todos os dias, um DJ estará presente nos intervalos para manter a energia da festa.