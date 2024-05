No geral, a Cidade Energia soma exatos 31.487 novos empregos criados desde 2021 - Foto: Ilustração

No geral, a Cidade Energia soma exatos 31.487 novos empregos criados desde 2021Foto: Ilustração

Publicado 31/05/2024 15:33

Macaé - Macaé superou a marca de 31,4 mil novos postos de trabalho gerados desde 2021, consolidando-se como líder na geração de empregos na região e uma referência no Estado do Rio de Janeiro. A cidade, conhecida como a "Cidade Energia", tem se destacado pela criação de novas oportunidades de trabalho, especialmente nos setores de petróleo, construção civil, serviços e comércio.

Segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, Macaé registrou um saldo positivo de 2.046 novos empregos formais apenas em 2024. Em abril deste ano, foram criados 475 novos postos de trabalho.

Desde 2021, Macaé tem mantido um ritmo constante de crescimento no mercado de trabalho, com um total de 31.487 novos empregos gerados. Este período foi marcado por grandes investimentos em diversos segmentos econômicos, refletindo a robustez e a diversificação da economia local.

“Os novos empregos gerados por Macaé representam o resultado da nossa política de relacionamento com as empresas e instituições que atuam em vários segmentos, que ajudam a diversificar a nossa economia, criando mais oportunidades para a nossa população”, afirma o prefeito Welberth Rezende.

Macaé continua a atrair investimentos e a expandir suas atividades econômicas, mostrando que a cidade está no caminho certo para um futuro ainda mais promissor no mercado de trabalho e no desenvolvimento econômico.