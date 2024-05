Caso foi apresentado na 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Caso foi apresentado na 123ª Delegacia de Polícia Foto: Divulgação

Publicado 31/05/2024 15:54 | Atualizado 31/05/2024 16:08

Macaé - Agentes do 32ª Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) apreenderam uma motocicleta Honda XRE 300 com chassi adulterado durante patrulhamento na favela das Malvinas, na localidade de Botafogo, em Macaé, na quinta-feira (30). Um homem foi preso.

O veículo estava com Luiz Cláudio Peixoto de Souza, conhecido como "Russinho", já conhecido por ligação com o tráfico de drogas local. Ao abordarem o elemento, os policiais não encontraram nada de ilícito. No entanto, ao lado, foi avistada a motocicleta. Ao verificar a documentação do veículo, os agentes constataram que o mesmo era clonado.

O caso foi apresentado na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde o acusado foi autuado por receptação, permanecendo preso.