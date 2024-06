"Oficina de Composição Musical Urbana" escolhida pelos jovens e ministrada pelo professor Paulo Emílio Azevedo - Foto: Ilustração

Macaé - A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart), ligada à Secretaria de Cultura de Macaé, está lançando o projeto '4 Pontas - Arteducalizando por aí' no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Niterói. O projeto, que oferece cursos gratuitos e profissionalizantes de música e teatro, inclui uma "Oficina de Composição Musical Urbana" escolhida pelos jovens e ministrada pelo professor Paulo Emílio Azevedo. A abertura acontece nesta quinta-feira (6).

"Iniciativas como essa são essenciais para o desenvolvimento cultural e educacional, proporcionando uma formação mais completa e enriquecedora. Este projeto valoriza a interdisciplinaridade e a integração das artes, ampliando o conhecimento teórico e fomentando a criatividade através da convergência de diferentes linguagens artísticas," afirmou Leandro Mussi, Secretário de Cultura de Macaé.

O '4 Pontas - Arteducalizando por aí' é coordenado pela diretora da Emart, Cláudia Byspo, e pelo coordenador de Teatro, Jardel Maia. Produzido em colaboração com a associação cultural privada Articula e o professor mediador Paulo Emílio, Ph.D e Doutor em Ciências Sociais (PUC-RJ), o projeto busca integrar e desenvolver diversas formas de expressão artística.

Após o lançamento no Degase de Niterói, o projeto seguirá para a Escola de Psicanálise Espetaculum no Rio de Janeiro e para o museu Solar do Jambeiro, da Fundação de Arte de Niterói, entre junho e agosto. Em cada local, uma atividade diferente será desenvolvida, algumas com a participação de alunos da Emart.

A proposta visa não apenas ampliar o conhecimento dos participantes, mas também incentivar a criatividade e a inovação, destacando a importância da arte como ferramenta educacional e de transformação social.