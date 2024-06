O público-alvo da campanha são crianças a partir de dois meses a menores de cinco anos - Foto: Divulgação

O público-alvo da campanha são crianças a partir de dois meses a menores de cinco anosFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2024 13:02

Macaé - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite 2024 continua até o dia 14 de junho em Macaé. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde e nas unidades de Estratégia Saúde da Família, de segunda a sexta-feira. Neste sábado (08), acontece o Dia D de mobilização, com os postos de saúde abertos durante todo o dia para facilitar o acesso das famílias.

O público-alvo da campanha são crianças a partir de dois meses até menores de cinco anos. A vacina oral (dose extra) é direcionada para crianças de um ano até menores de cinco anos. Já a atualização da caderneta para crianças de dois meses até menores de um ano, que estão com o esquema vacinal incompleto, é feita com a vacina injetável.

Na manhã desta segunda-feira (03), os pais do pequeno Kauan Luan, de apenas quatro meses, Gabriela do Nascimento e Luan Barros, chegaram cedo para imunizar o filho. Além das vacinas de rotina, ele recebeu a dose da vacina contra poliomielite injetável. "A imunização do meu filho é uma prioridade. Temos muita preocupação com a saúde dele. Muitas doenças estão voltando por conta da falta de vacinação. Vacina é prevenção", disse Gabriela.

A professora Juliana Ferraz também levou seus filhos, Gustavo e Catarina, para vacinar. Gustavo, de três anos, recebeu a vacina contra a poliomielite via oral e a vacina da gripe, enquanto sua irmã teve a caderneta de vacinação atualizada e recebeu a vacina da gripe.

Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação e o documento de identidade da criança ou o Cartão do SUS.