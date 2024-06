Apreensão totalizou um prejuízo estimado de R$ 19.210,00 para o tráfico local - Foto: Divulgação

Apreensão totalizou um prejuízo estimado de R$ 19.210,00 para o tráfico localFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2024 13:13

Macaé - Uma operação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no Bosque Azul, em Macaé. A ação, realizada pelo Comando de Operações Especiais, contou com o auxílio do cão farejador Sparta, da raça Pastor Belga de Malinois.

A equipe do BAC, realizou uma varredura na área com o suporte do 32° BPM. Durante a operação, Sparta detectou a presença de substâncias ilícitas em uma construção abandonada. No local indicado pelo cão, dentro de um banheiro desativado, foram encontrados:

A apreensão totalizou um prejuízo estimado de R$ 19.210,00 para o tráfico local. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).