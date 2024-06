Prefeitura de Macaé e FGV têm primeira reunião presencial - Foto: Ilustração

Publicado 05/06/2024 10:04

Macaé - Macaé deu mais um passo importante rumo à realização de seu concurso público. Uma reunião presencial entre membros da Comissão do Concurso e representantes da Fundação Getúlio Vargas (FGV) ocorreu na tarde desta terça-feira (4), na Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos. Este encontro foi o primeiro após a assinatura do contrato com a FGV, firmada no dia 24 de maio.

"Essa reunião foi fundamental para alinharmos a condução do concurso. Discutimos pontos cruciais como o conteúdo programático e o edital. A Fundação Getúlio Vargas vai preparar o cronograma do concurso e encaminhá-lo, o mais rápido possível, para análise da comissão organizadora do município. Também esclarecemos algumas dúvidas técnicas," explicou Aristófanis Quirino, Secretário Adjunto de Recursos Humanos e Presidente da Comissão do Concurso.

O concurso público está programado para o segundo semestre deste ano e oferecerá inicialmente 647 vagas imediatas em diversas áreas. O número de vagas e cargos pode ser ampliado após um estudo de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária, visando suprir a demanda de pessoal em diferentes secretarias municipais.

Além das vagas municipais, haverá oportunidades no Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev), que não realiza um concurso desde 2004, enquanto o último concurso municipal aconteceu em 2012. As provas, de caráter eliminatório e classificatório, cobrirão matérias específicas para cada cargo, garantindo uma seleção compatível com as exigências das funções.