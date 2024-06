Centenário do Mercado de Peixes será comemorado com 6º Festival de Frutos do Mar - Foto: Ilustração

Publicado 05/06/2024 09:54

Macaé - O Mercado Municipal de Peixes de Macaé, um marco da cidade onde o rio encontra o mar, celebra seu centenário com o 6º Festival de Frutos do Mar, parte do Calendário de Eventos de Macaé. O festival, organizado pelo Polo Gastronômico de Macaé, ocorrerá neste sábado (8) e domingo (9) das 11h às 23h, com o apoio do município.

Este evento destaca a tradição pesqueira que moldou a história de Macaé. Entre as delícias oferecidas, estão isca de peixe, bolinho de bacalhau, pastel de camarão, bobó de camarão, hot Philadelphia, braseiro de frutos do mar, feijoada de frutos do mar e tartare de salmão. Serão cerca de dez pratos diferentes, cada um por R$30, acompanhados por vinhos, chopps artesanais e drinks.

Para os amantes de doces, haverá sorvetes San Lorenzo e Calebito, e sobremesas da Lugano, Mirabolando e Nuvem de Mel. O evento contará também com música ao vivo, DJs, estandes de comida, bebidas e uma área para recreação infantil.

O Secretário Adjunto de Pesca e Aquicultura de Macaé, Jair Barcelos, destacou a importância do festival para a promoção do consumo de pescados na região, mencionando um aumento de 37% no consumo. "Isso se deve à obra no cais, à qualidade e à diversidade de nossos produtos. Trabalhamos com mais de 25 espécies, com destaque para dourado, corvina e camarão," afirmou.

Renato Nicoli, presidente do Polo Gastronômico de Macaé, espera que sejam comercializados cerca de 12 mil pratos, com um consumo total de uma tonelada de frutos do mar. "Nosso objetivo é valorizar o Mercado, um dos melhores do país em termos de qualidade. Este ano, introduzimos a novidade dos frutos do mar grelhados na brasa, além de ampliar a área aberta para o evento," comentou.

Com uma movimentação mensal de 150 a 200 toneladas de frutos do mar, o Mercado de Peixes é um importante centro de comércio para pescadores de diversos municípios vizinhos. O mercado gera mais de 1.200 empregos diretos, além de muitos outros nos restaurantes locais. Localizado na Avenida Presidente Sodré, no centro de Macaé, o mercado é um ponto central da cidade, próximo ao Paço Municipal.