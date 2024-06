Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (6), e a vítima foi identificada como Cláudio Menezes dos Santos - Foto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 10:04

Macaé - Em uma operação eficiente, o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e a equipe do Segurança Presente, conseguiram prender o responsável por um homicídio ocorrido na manhã desta quinta-feira (6), em uma obra na Rua Francisco Teresa Filho, na região da Fronteira, em Macaé. O crime vitimou Cláudio Menezes dos Santos, de 48 anos, natural de Salvador, Bahia, encontrado morto com um ferimento na nuca.

Os trabalhadores do local acionaram a polícia ao descobrir o corpo e informaram que Cláudio havia se envolvido em uma discussão acalorada com um colega pouco antes de ser assassinado. Com base nas características fornecidas, as equipes localizaram e prenderam o suspeito, Carlos Eduardo Azarias Filho, de 26 anos, natural de Volta Redonda, no Centro da cidade. Carlos Eduardo confessou o crime, revelando ter utilizado um pedaço pontiagudo de piso para matar Cláudio.

Após a captura, Carlos Eduardo foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde permanecerá à disposição da Justiça para as devidas providências legais.