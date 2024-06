Feira de Artesanato na Praia dos Cavaleiros oferece presentes exclusivos para o Dia dos Namorados - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/06/2024 09:55 | Atualizado 06/06/2024 09:56

Macaé - Com a aproximação do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, os talentosos artesãos do projeto Artesanato Presente estão preparados para encantar com suas criações exclusivas. A feira, que será realizada na orla da Praia dos Cavaleiros, promete trazer uma variedade de presentes feitos à mão, perfeitos para comemorar a data especial. O evento acontece nesta sexta-feira (7), das 16h às 20h, sábado (8), das 9h às 20h, e no domingo (9), das 9h às 19h.

Além deste fim de semana, a feira retornará à orla nos dias 15 e 16 de junho, nos mesmos horários. O projeto Artesanato Presente, que visa fomentar a economia criativa e impulsionar o turismo local, oferece aos visitantes a chance de adquirir produtos artesanais únicos e valorizar o trabalho dos artesãos de Macaé.

"A programação de junho do Artesanato Presente está imperdível, especialmente com a proximidade do Dia dos Namorados. Nossos talentosos artesãos prepararam artigos exclusivos e especiais, ideais para presentear quem se ama. É uma oportunidade única para adquirir peças autênticas e valorizar o trabalho local", afirma Leandro Mussi, secretário de Cultura.

Entre os itens à venda, destacam-se canecas temáticas do Dia dos Namorados, bolsas, cangas pintadas à mão, sandálias decoradas, aromas e velas para criar um clima romântico. "Vamos ter artigos para todos os gostos e estilos", ressalta Lilliane Carvalho, uma das coordenadoras do grupo.

Além dos presentes para o Dia dos Namorados, a feira oferece lembranças de Macaé e artigos infantis, incluindo roupinhas para bonecas. Os visitantes encontrarão uma ampla variedade de produtos feitos à mão, como mandalas, filtros dos sonhos, amigurumis, crochê, costura criativa, acessórios, biscuit e decorações em madeira.

Com cerca de 15 tendas em cada edição, a feira está aberta a novos artesãos de Macaé. A participação é gratuita, e os interessados podem obter mais informações pelo Instagram @artesanatopresente.macae.