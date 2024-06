Preso foi encaminhado para a 123ªDP pelos policiais - Foto: Reprodução

Publicado 07/06/2024 12:52

Macaé - Na manhã desta quinta-feira (06), policiais civis da 123ª DP, sob a coordenação do delegado Dr. Pedro Emílio de Souza Braga, capturaram o nacional G. S. K., durante abordagem.

Após trabalho de inteligência corroborado por informação privilegiada, durante diligência no Bairro Cajueiros, os agentes vislumbraram o suspeito próximo ao trilho do trem, quando foi abordado e os agentes constataram que ele portava 17 pedras de crack acondicionadas em embalagens com as inscrições “Macaé ADA RN”.

Ao ser indagado, o suspeito afirmou que atuava como “vapor” para o tráfico de drogas da região. O preso foi encaminhado para a 123ªDP pelos policiais, onde foi autuado pelo crime Tráfico de Drogas.