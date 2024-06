Preso afirmou que já praticou ato semelhante com outras meninas - Foto: Divulgação

Preso afirmou que já praticou ato semelhante com outras meninasFoto: Divulgação

Publicado 07/06/2024 12:55

Macaé - Policiais civis da 123ª DP, capturaram o nacional J. R. S. Oliveira, durante abordagem.

Policiais desta unidade foram informados da conduta pedófila que vitimou menor de 12 anos. Após trabalho de investigação, os agentes identificaram e diligenciaram em busca do suspeito, quem foi abordado pela equipe no Centro de Macaé-RJ.

Durante as buscas, os policiais encontraram no interior do veículo do suspeito um aparelho celular, que foi apreendido.

Em sede policial, o suspeito afirmou que enviou à menor uma foto de sua genitália após tê-la conhecido em um bate-papo virtual. O preso ainda afirmou que já praticou ato semelhante com outras meninas.

Na delegacia, constatou-se que o acusado já possuía passagem por outros crimes sexuais.

O preso foi encaminhado para a 123ªDP pelos policiais, onde foi autuado pelo crime de aliciamento de menores.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos MACAÉ uma cidade mais segura.