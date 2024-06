O festival continua neste domingo (9), das 11h às 23h, com um show de Fábio Horácio às 15h - Foto: Bruno Neves

O festival continua neste domingo (9), das 11h às 23h, com um show de Fábio Horácio às 15h Foto: Bruno Neves

Publicado 08/06/2024 17:03

Macaé - O 6º Festival de Frutos do Mar de Macaé, um destaque no Calendário Municipal de Eventos, está trazendo muita animação e sabores para a cidade. Com entrada franca, o evento oferece atividades para toda a família, incluindo recreação infantil e uma seleção de pratos preparados por chefs do Polo Gastronômico de Macaé, cada um a um preço acessível de R$30. O festival continua neste domingo (9), das 11h às 23h, com um show de Fábio Horácio às 15h.

Realizado pelo Polo Gastronômico de Macaé e apoiado pela Prefeitura de Macaé através da Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura, o festival celebra a rica tradição pesqueira do município. No cardápio, destacam-se delícias como isca de peixe, bolinho de bacalhau, pastel de camarão, bobó de camarão, hot Philadelphia, braseiro de frutos do mar, feijoada de frutos do mar e tartare de salmão. Esses pratos são inspirados na variedade e qualidade dos frutos do mar disponíveis no Mercado Municipal de Peixes.

Os visitantes também poderão saborear uma ampla gama de chopps artesanais de duas cervejarias locais, Hopgarden e Coronel Pafo, vendidos a R$14. Entre as opções estão Hopgarden, Witbier, Red Ale, APA (American Pale Ale), Session IPA e American IPA. Para quem prefere drinks, a Cozinha Urbana oferece Moscow Mule, Tom Collins, Mulheres Urbanas e Negroni por R$30, além de caipirinha e caipvodka por R$25.

Os amantes de vinhos terão uma seleção especial da Trattoria do Nutte, com mais de dez rótulos variando de R$69 a R$268, incluindo taças descartáveis e de cristal. As opções harmonizam perfeitamente com os frutos do mar, oferecendo uma experiência gastronômica completa.

As sobremesas também são um destaque do festival, com sorvetes da San Lorenzo e da Calebito, e doces da Lugano, Mirabolando e Nuvem de Mel. Entre as delícias estão brigadeiro Santo Antônio (paçoca com chocolate belga), brownie submarino (com pedaços de brownie, brigadeiro de 3 leites e Nutella) e bolo de pé de moleque.

A animação musical fica por conta do cantor macaense Fábio Horácio, que se apresenta com o Grupo Sem Limite. No domingo, ele retorna para mais um show de samba, interpretando clássicos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Candeia e Cartola. Fábio lançou recentemente a música "Mané", em parceria com Nando Fernandes, e já cantou ao lado de grandes nomes do samba. A DJ Luiza Aguiar também estará presente para garantir que a festa não pare.

O evento ocorre no Mercado Municipal de Peixes, localizado na Av. Presidente Sodré, no centro da cidade, próximo ao Paço Municipal.