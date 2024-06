Parte essencial do patrimônio ambiental de Macaé, Lagoa de Imboassica é elogiada por praticantes de canoagem - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 08/06/2024 16:57

Macaé - Macaé está em festa com a realização da segunda etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de canoagem, que acontece até este domingo (9) na deslumbrante Lagoa de Imboassica, um dos principais cartões-postais da cidade. Organizado em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Macaé, o evento não só promove o esporte, mas também destaca a importância da preservação dos recursos naturais e da biodiversidade local.

"Estamos empenhados em promover e apoiar iniciativas esportivas que valorizem e preservem os recursos naturais de Macaé. Nosso objetivo é proporcionar momentos de esporte, lazer, saúde e integração com a natureza para toda a cidade," afirmou Rodrigo Caldeira, secretário de Esportes.

A etapa começou na manhã deste sábado (8) e atraiu competidores de várias regiões. A norte-americana Amber Faur, residente em Rio das Ostras e integrante da escola Dayone Rossi, compete nas categorias super open e master 40. "A infraestrutura para esportes na Lagoa é incrível. Sou remadora do mar, mas a Lagoa é um local ideal para todos os níveis de competidores. É um espaço maravilhoso," elogiou Amber.

Simone Flor, da equipe Hoku, compete na categoria de 50 anos e também destacou a excelência do local. "A Lagoa é uma área protegida. Sou de São Pedro e remo tanto na lagoa quanto no mar. A Lagoa de Imboassica é um espetáculo, não é rasa e permite um ótimo desenvolvimento," analisou Simone.

Luciana Vasco participa da categoria OC6 master feminina e competirá no domingo (9). Neste sábado, ela esteve presente no evento apoiando sua equipe. "O remo é diversão, a integração das equipes e o senso de família estão sempre presentes," definiu Luciana.

Carlos Paiva, organizador do evento, explicou que as categorias de competição incluem kids, open, super open, master 40, master 50, master 55, masculina, feminina e mista, com canoas dos tipos V1, OC1, OC2 e OC6. "Temos competidores de várias cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Rio das Ostras, Macaé e Campos," informou Paiva.

A Secretaria de Mobilidade Urbana está responsável pela segurança viária do evento, enquanto a Secretaria de Saúde disponibiliza ambulâncias. O suporte à estrutura do evento inclui o Corpo de Bombeiros, com botes de apoio, e a Guarda Ambiental, além da segurança noturna na arena. As competições continuam neste domingo (9), com a premiação dos vencedores em medalhas e troféus.