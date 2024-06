Curso é destinado a profissionais da indústria de óleo e gás - Foto: Ilustração

Publicado 10/06/2024 09:54 | Atualizado 10/06/2024 09:54

Macaé - O Núcleo de Estudos em Gestão, Ergonomia e Projetos (NEGEP) do Instituto Politécnico (IPoli) da UFRJ Macaé, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), está oferecendo um curso de extensão universitária gratuito intitulado "Gestão em Ergonomia, Fatores Humanos e Segurança Operacional no Setor de Óleo e Gás".

A formação será realizada de 19 de junho a 18 de setembro, totalizando 48 horas de conteúdo. As inscrições estão abertas até 11 de junho e podem ser feitas através do link: [https://forms.gle/pi9hPFgdWHB3a4mK8](https://forms.gle/pi9hPFgdWHB3a4mK8).



As aulas serão presenciais, ocorrendo às quartas-feiras, das 18h30 às 22h30. O curso aborda uma série de tópicos essenciais, incluindo cultura de segurança, gestão operacional, fatores humanos, ergonomia, e saúde ocupacional no setor de óleo e gás. A formação visa proporcionar tanto uma base teórica quanto prática, adequada para enfrentar os desafios diários da indústria.



Destinado a profissionais da indústria de óleo e gás, como gestores, engenheiros, técnicos, pesquisadores e outros interessados, o curso busca expandir o conhecimento e a prática em ergonomia e segurança operacional.



"O objetivo é não apenas fornecer ferramentas aplicáveis de imediato, mas também apresentar casos de sucesso de empresas renomadas no cenário nacional e internacional", afirmou o professor doutor Thiago Gomes de Lima, Diretor Geral do Instituto Politécnico e Coordenador do Laboratório NEGEP.



A abordagem do curso considera aspectos físicos, cognitivos, sociotécnicos, organizacionais e ambientais, além das complexas interações entre humanos, ferramentas, e tecnologias. Dividido em 12 módulos, alguns com participação de pesquisadores internacionais, o curso promete uma imersão profunda em temas cruciais para a segurança e eficiência no setor.



"O curso é uma iniciativa pioneira que pretende fortalecer as discussões regionais sobre segurança nas operações industriais", acrescentou Thiago Gomes de Lima. Ele será coordenado pelos professores doutor Thiago Gomes de Lima, mestre Luisa Lemos Vilaça e mestre Denise Siloto.