Produtores rurais de Macaé celebram o reconhecimento pelos padrões de qualidade no manejo do gadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/06/2024 09:43

Macaé - O rebanho de gado confinado em Macaé está pronto para a exportação graças à recente conquista do selo de Zona Livre de Vacinação contra a Febre Aftosa. Essa certificação crucial foi alcançada após o término da campanha de imunização, oficialmente encerrada pelo governo do Estado no final de abril.

A conquista do selo, que remove o embargo à carne produzida no Rio de Janeiro, foi comemorada pela Prefeitura de Macaé em conjunto com a Secretaria Estadual de Agricultura. Pequenos e grandes produtores rurais, responsáveis por cerca de 90 mil cabeças de gado em Macaé, também celebraram a conquista.



A obtenção deste selo é um marco significativo, representando a cooperação entre a prefeitura, o governo estadual e os produtores rurais de Macaé. Esta certificação atesta a adesão aos mais altos padrões de qualidade no manejo do gado, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.



Com a certificação, a carne produzida em Macaé agora pode acessar mercados internacionais sem restrições ou embargos.



No Rio de Janeiro, onde existem cerca de três milhões de cabeças de gado, Macaé e Campos dos Goytacazes se destacam com as maiores áreas de criação e confinamento, seja por pastagem livre ou por confinamento com ração.



O governo do Estado considera Macaé e os demais municípios do Norte Fluminense estratégicos para a expansão da agricultura e da pecuária no Rio de Janeiro.