Evento, aberto ao público, acontecerá às 13h30 no auditório do Nupem/UFRJFoto: Ilustração

Publicado 10/06/2024 09:59

Macaé - Nesta terça-feira (11), a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de Macaé promoverá uma oficina de integração destinada à elaboração dos Planos de Manejo para a Área de Proteção Ambiental e Parque Natural Municipal do Arquipélago de Santana, bem como para o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto. O evento, aberto ao público, acontecerá às 13h30 no auditório do Nupem/UFRJ, localizado na Avenida Amaro Reinaldo dos Santos Silva, 764, no Barreto.

A secretária de Ambiente e Sustentabilidade, Isaura Sales, destacou a importância dos planos de manejo, documentos que estabelecem diretrizes e ações para proteger os recursos naturais e minimizar impactos negativos nas Unidades de Conservação. "Esse plano leva em consideração estudos ambientais, sociais e biológicos, e a participação ativa da comunidade é valorizada em todo o processo de sua elaboração”, comentou Isaura.

O Arquipélago de Santana, composto pela Ilha de Santana, Ilha do Francês e Ilhote Sul, é acessível em 40 minutos de barco a partir do Mercado de Peixe de Macaé. Já o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto, criado em 2016, é uma unidade de conservação de proteção integral situada no trecho de vegetação de restinga às margens da RJ-106, na Praia do Barreto. O parque tem como objetivo preservar o ecossistema natural remanescente de restinga, recuperar a vegetação nativa e garantir a preservação das espécies da fauna e flora locais.

A oficina busca envolver a comunidade na elaboração dos planos de manejo, reforçando a importância da colaboração cidadã na proteção ambiental. A participação de moradores, especialistas e interessados é fundamental para garantir que as medidas propostas sejam eficazes e inclusivas.