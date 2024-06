Entre os dias 11 e 15 de junho, BRK traz ônibus biblioteca para as praças Washington Luiz e da Aroeira - Foto: Divulgação

Macaé - Macaé receberá o projeto "Livros nas Praças", uma iniciativa da BRK em parceria com a Prefeitura, que visa promover o acesso à leitura e a cultura na cidade. Com mais de 2 mil livros disponíveis para empréstimo gratuito, o ônibus biblioteca estará presente nas praças Washington Luiz e da Aroeira, entre os dias 11 e 15 de junho, oferecendo uma programação especial para todas as idades.

O projeto "Livros nas Praças" busca estimular o hábito da leitura entre os moradores de Macaé, proporcionando uma experiência cultural enriquecedora. Com um acervo diversificado, que inclui desde obras infantis até clássicos da literatura, a iniciativa visa promover o acesso à informação e ao conhecimento para todos os públicos.

Além dos livros, o ônibus biblioteca também oferece material em braile, em fonte ampliada e audiobooks, garantindo o acesso à leitura para pessoas com deficiência visual, auditiva ou múltipla. A equipe de monitores especializados está preparada para receber visitantes de todas as idades e necessidades, tornando o evento inclusivo e acessível a todos.

A programação do projeto "Livros nas Praças" inclui ainda atividades especiais, como contação de histórias e brincadeiras para as crianças, além de ações de serviço e cidadania promovidas pela BRK. Os moradores terão a oportunidade de participar de cadastramento de currículos, atendimento comercial e atualização cadastral de clientes, mostrando o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e educacional da região.

O projeto "Livros nas Praças" é uma oportunidade única para os moradores de Macaé se envolverem com a leitura e a cultura, ao mesmo tempo em que desfrutam de momentos de lazer e entretenimento ao ar livre. A iniciativa reforça o compromisso da BRK em contribuir para o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade, promovendo ações que vão além do fornecimento de serviços básicos.