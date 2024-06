Arraiá beneficente do Castelo acontece no dia 29 - Foto: Paolla Itagiba / Arquivo

Arraiá beneficente do Castelo acontece no dia 29 Foto: Paolla Itagiba / Arquivo

Publicado 10/06/2024 15:51

Macaé - O Instituto Nossa Senhora da Glória - INSG/Castelo realizará, no dia 29 de junho, sua tradicional festa junina, o Arraiá do Castelo, a partir das 10h30min. Este evento, que já se tornou um marco em Macaé, promete uma celebração cheia de alegria e respeito às tradições culturais da época.

A festa contará com uma variada programação para toda a família. Os estudantes do Colégio Castelo apresentarão danças típicas, enquanto diversas barracas oferecerão comidas tradicionais como churrasco, canjica, caldos e doces, além de um almoço preparado com dedicação pelos educadores da escola.

A animação musical será garantida pelo cantor Glauco Zulo, que se apresentará às 18h, trazendo uma mistura de forró, sertanejo e outros estilos. A companhia de dança Soul Dance também se apresentará, e nos intervalos, a Banda Coquetel tocará clássicos do forró. O ponto alto da noite será o "Quadrilhão dos Sonhos" às 20h, unindo alunos, ex-alunos, colaboradores e famílias em uma grande celebração comunitária.

Todo o valor arrecadado no Arraiá do Castelo será destinado a obras sociais, como o Recanto dos Idosos, Fazenda da Esperança, Projeto Pão Nosso da Paróquia Santo Antônio, e à população de Eldorado do Sul, através da Paróquia Nossa Senhora Medianeira.

Os ingressos antecipados estarão disponíveis a partir de 17 de junho por R$ 10, podendo ser adquiridos com as professoras e coordenações da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, ou na tesouraria do Colégio Castelo, em dinheiro, PIX, cartões de débito e crédito. No dia do evento, os ingressos custarão R$ 15.