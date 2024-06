Amantes do vinho terão a chance de degustar mais de 30 rótulos diferentes - Foto: Ilustração

Publicado 13/06/2024 10:12

Macaé - Macaé se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o Festival de Inverno de Macaé. Realizado no Shopping Plaza Macaé entre os dias 12 e 23 de junho, o festival promete aquecer os corações e paladares com uma mistura irresistível de sabores, vinhos e muita música.

Com entrada gratuita, o festival proporcionará uma experiência cultural diversificada, destacando-se pela oferta gastronômica que trará opções típicas de seis países: Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Itália e Portugal. Os amantes do vinho terão a chance de degustar mais de 30 rótulos diferentes, cuidadosamente selecionados para harmonizar com as delícias culinárias disponíveis no evento.

Além das experiências gastronômicas, o Festival de Inverno de Macaé contará diariamente com apresentações ao vivo de bandas locais. A banda Ramona Rox trará uma mistura de rock clássico e moderno, enquanto Segredo de Estado, de Campos dos Goytacazes, encantará com seu estilo eclético que transita entre pop rock e MPB. Madame Escarlate, conhecida por sua versatilidade, completará a programação com um repertório que vai do rock ao blues, incorporando elementos de jazz e soul.

Para mais informações e a programação completa, acompanhe o Instagram oficial do evento (@festivalinvernomacae).