A unidade ampliada incluirá serviços de coiled tubing e execução de tubulações - Foto: Ilustração

A unidade ampliada incluirá serviços de coiled tubing e execução de tubulaçõesFoto: Ilustração

Publicado 11/06/2024 10:59 | Atualizado 11/06/2024 11:00

Macaé - A americana Baker Hughes anunciou um novo acordo com a Petrobrás para prestação de serviços de workover e plug and abandonment (P&A) em campos do pré-sal e pós-sal no Brasil. Este projeto multianual, previsto para começar na primeira metade de 2025, será gerido com o portfólio de soluções integradas da Baker Hughes, visando otimizar o desempenho das operações da Petrobrás.

A abordagem da Baker Hughes incluirá uma ampla gama de serviços, como wireline, cimentação, execução de tubulações, intervenção em poços, fishing, coiled tubing e geociências, todos aplicados aos campos offshore da Petrobrás. O acordo também abrange ferramentas de reparo, fluidos de conclusão e produtos químicos de produção da empresa.

Como parte do contrato, a Baker Hughes anunciou a expansão de suas instalações em Macaé, para apoiar as novas operações. A unidade ampliada incluirá serviços de coiled tubing e execução de tubulações. Com essa expansão, a Baker Hughes pretende impulsionar o crescimento da indústria de óleo e gás brasileira e fortalecer a sua força de trabalho local.