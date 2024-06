Macaé Energy pauta discussões sobre Transição e Segurança Energética no Brasil - Foto: Divulgação

Macaé Energy pauta discussões sobre Transição e Segurança Energética no Brasil Foto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 14:33 | Atualizado 11/06/2024 14:43

Macaé - O Rio de Janeiro está se firmando como um centro de investimentos no setor de energia, com 14 projetos de eólicas offshore e hidrogênio em análise, somando uma capacidade instalada de 24 GW e um investimento previsto de US$ 70 bilhões. Esses empreendimentos, espalhados entre Campos, São João da Barra, Rio das Ostras e, principalmente, Macaé, prometem injetar dinamismo na economia do estado, gerando milhares de empregos durante sua implementação.



O município de Macaé desponta como um dos principais destinos desses investimentos, com quatro projetos em vista e um investimento estimado em US$ 19 bilhões. A cidade, conhecida por sua relevância na indústria de óleo e gás, agora se consolida como um polo da transição energética nacional, fomentando não apenas a exploração de gás natural, mas também a geração de energia por fontes renováveis.

Macaé Energy pauta discussões sobre Transição e Segurança Energética no Brasil Foto: Divulgação

Durante o Macaé Energy 2024, evento que reuniu os principais agentes da indústria, instituições e autoridades públicas, o estudo "Transição e Integração Energética no Rio", elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), foi apresentado, ressaltando a importância desses investimentos para o estado. O evento destacou a necessidade de tecnologias inovadoras para viabilizar tais projetos e acelerar sua implementação, evidenciando o compromisso de Macaé com um futuro energético sustentável.



O prefeito Welberth Rezende enfatizou a colaboração entre o governo, as empresas de energia e as instituições empresariais, enfatizando o papel de Macaé como catalisador do desenvolvimento econômico estadual e nacional. Ele ressaltou a importância de manter uma proximidade constante com o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, visando agilizar os processos de licenciamento e revisar as exigências para a contratação de profissionais, garantindo assim o crescimento contínuo da indústria local. Durante o Macaé Energy 2024, evento que reuniu os principais agentes da indústria, instituições e autoridades públicas, o estudo "Transição e Integração Energética no Rio", elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), foi apresentado, ressaltando a importância desses investimentos para o estado. O evento destacou a necessidade de tecnologias inovadoras para viabilizar tais projetos e acelerar sua implementação, evidenciando o compromisso de Macaé com um futuro energético sustentável.O prefeito Welberth Rezende enfatizou a colaboração entre o governo, as empresas de energia e as instituições empresariais, enfatizando o papel de Macaé como catalisador do desenvolvimento econômico estadual e nacional. Ele ressaltou a importância de manter uma proximidade constante com o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, visando agilizar os processos de licenciamento e revisar as exigências para a contratação de profissionais, garantindo assim o crescimento contínuo da indústria local.

Macaé Energy pauta discussões sobre Transição e Segurança Energética no Brasil Foto: Divulgação

Macaé, com sua sinergia entre indústria, comércio, turismo e serviços, está na vanguarda dessa nova era energética, oferecendo não apenas oportunidades de investimento e emprego, mas também uma qualidade de vida melhorada para seus habitantes. A cidade se torna um exemplo inspirador de como as energias renováveis podem impulsionar não apenas a economia local, mas também a sustentabilidade ambiental e social de toda uma região. Macaé, com sua sinergia entre indústria, comércio, turismo e serviços, está na vanguarda dessa nova era energética, oferecendo não apenas oportunidades de investimento e emprego, mas também uma qualidade de vida melhorada para seus habitantes. A cidade se torna um exemplo inspirador de como as energias renováveis podem impulsionar não apenas a economia local, mas também a sustentabilidade ambiental e social de toda uma região.