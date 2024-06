Macaé participa de II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres - Foto: Divulgação

Macaé participa de II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2024 10:22

Macaé - O II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres, realizado nos dias 11 e 12 de junho no Museu da República, em Brasília, teve como principais objetivos a gestão de políticas públicas, o intercâmbio de experiências, a participação feminina em espaços de poder e decisão, e as estratégias de integração e articulação de políticas para mulheres. A cidade de Macaé foi representada pela secretária de Políticas para as Mulheres, Sheila Juvêncio.

O evento contou com a presença de cerca de 300 gestoras de políticas para mulheres de diferentes esferas de governo: estadual, distrital e municipal. Na mesa de abertura, estavam presentes a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, as ministras Sônia Guajajara e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), e a ministra substituta do Turismo, Ana Clara Lopes. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, a vice-presidente do Banco do Brasil, Ana Cristina Rosa Garcia, e a senadora do Distrito Federal, Leila Barros, também participaram da cerimônia.

Durante o fórum, foi assinado um Protocolo de Intenções entre a ministra das Mulheres e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, visando a implementação de ações dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, da Justiça Climática e da Participação das Mulheres nas Políticas Ambientais. Além disso, foi lançada a campanha “Mais Mulheres no Poder, Mais Democracia”, com o intuito de conscientizar a sociedade sobre a violência política contra as mulheres.

“Eventos como este são essenciais para promover o diálogo e a troca de experiências. Acredito que isso nos estimula, como gestoras, a desenvolver novos projetos e iniciativas que façam a diferença e fortaleçam as políticas públicas de gênero”, afirmou a secretária Sheila Juvêncio.

O segundo dia do fórum abordou o tema “O impacto do orçamento nas políticas públicas para as mulheres” e incluiu uma mesa de apresentação de experiências sobre boas práticas de políticas para mulheres em diferentes estados. Antes do encerramento, foram lançados cursos virtuais: Gestão e Implementação de OPM e O Protagonismo das Mulheres: Passos para a Atuação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão, em parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública).