Companhia também falou sobre investimentos em unidades de produção de campos maduros com perspectiva de utilização até 2050Foto: Ilustração

Publicado 13/06/2024 10:50 | Atualizado 13/06/2024 10:50

Macaé - Durante o evento Macaé Energy, realizado entre 11 e 13 de junho, Alex Murteira Celem, gerente-geral da Unidade de Negócios da Petrobras na Bacia de Campos (UN-BC), revelou planos ambiciosos para o futuro da região, com especial destaque para Macaé. A Petrobras está se preparando para explorar novos poços no Pré-Sal, incluindo os blocos Forno, Água Marinha e Norte de Bravo, com previsão para iniciar as operações no primeiro semestre do próximo ano. Segundo Celem, esses novos empreendimentos têm o potencial de transformar Macaé em um polo estratégico para o setor de óleo e gás.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também participou do evento através de mensagem em vídeo, enfatizando a importância estratégica de Macaé para a companhia. Ela destacou o papel vital da cidade como centro de negócios e logística, essencial para o desenvolvimento econômico regional.

Além dos investimentos no Pré-Sal, a Petrobras está focada na revitalização dos campos maduros e no descomissionamento de plataformas antigas, como parte de um plano de renovação que visa dobrar a produção de petróleo na região até 2028, ao mesmo tempo em que busca reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

O evento também destacou iniciativas inovadoras em Macaé na geração de energia elétrica a partir do gás natural. Fábio Rodrigues, gerente do Projeto UTE Marlim Azul da Arke Energia, apresentou os planos para uma nova unidade que utilizará gás do Pré-Sal. Essa unidade promete contribuir para a sustentabilidade com tecnologia de torres secas avançada, que reduz o consumo de água durante o processo de geração de energia.

A presença da multinacional EDF Brasil no evento foi marcante, com ênfase em sua atuação em Macaé através da UTE Norte Fluminense e projetos futuros, como a Norte Fluminense 2. Jean-Philippe, diretor de Operações da EDF Brasil, destacou o compromisso da empresa com a transição energética, incluindo investimentos em leilões de capacidade e no segmento de transmissão de energia.

A EDF Brasil também está engajada na evolução regulatória do mercado de gás natural, especialmente com o avanço do Projeto Rota 5 e a previsão de aumento na oferta de gás na região. A empresa enfatizou seu papel na promoção de novos investimentos e oportunidades de negócios no ecossistema de empresas ligadas ao gás natural em Macaé.