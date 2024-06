Centro Cirúrgico do Hospital de Olhos de Macaé inicia com procedimentos todos os dias - Foto: Divulgação

Publicado 15/06/2024 10:38

Macaé - O Centro Cirúrgico do Hospital de Olhos de Macaé começou a operar com cirurgias diárias, de domingo a domingo. Nesta sexta-feira (14), foram realizados cerca de 30 procedimentos. Através da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade oferece exames clínicos, pré-operatórios e cirurgias gratuitas, ampliando a assistência oftalmológica na cidade.



O hospital já tem recebido elogios dos pacientes. Joaquim Juarez Castro, de 71 anos, expressou sua felicidade após a cirurgia de catarata realizada nesta sexta-feira. "Minha visão do olho direito estava embaçada, e eu evitava dirigir à noite. Agora, estou vendo muito melhor e com mais clareza. Estou satisfeito e agradecido", declarou. Sua esposa, Cláudia Tânia Androzzi, também elogiou o atendimento. "O local é maravilhoso, e a equipe é excelente. Tudo foi gratuito. Agora, após a cirurgia do outro olho, meu marido terá uma qualidade de vida muito melhor", afirmou.



Presente no primeiro dia de operações do centro, o prefeito Welberth Rezende destacou o foco no atendimento de qualidade. "Os pacientes estão recebendo tratamento adequado e humanizado, com conforto e segurança", afirmou. O secretário de Saúde, Lucas Dias Rodrigues, ressaltou a importância dos equipamentos de última geração no centro cirúrgico.

"Tanto pacientes quanto profissionais estão aproveitando um espaço amplo e de alta qualidade. A reação dos usuários no primeiro dia foi extremamente positiva", comentou. Natália Antunes, secretária municipal adjunta de Atenção Básica, enfatizou a importância da nova instalação. "O funcionamento deste Centro Cirúrgico é fundamental. Os pacientes podem realizar consultas, exames e cirurgias no mesmo local", destacou. O diretor clínico do hospital, Daniel Puertas, também esteve presente.



O Hospital de Olhos, localizado na Avenida Guadalajara, 766, Praia Campista, atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Atualmente, são realizadas cirurgias de catarata e pterígio, com planos para incluir vitrectomia, trabeculectomia e cirurgias plásticas oculares em breve. Anteriormente, as cirurgias eram realizadas no Hospital São João Batista aos finais de semana, com uma média de 60 procedimentos. A nova unidade possui uma ampla estrutura, incluindo sala de espera, três consultórios médicos, duas recepções e o centro cirúrgico, preparada para atender tanto idosos quanto crianças de até cinco anos.



Pacientes com problemas oftalmológicos devem procurar a Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próxima para consulta com um clínico geral. Caso necessário, o clínico fará o encaminhamento para consulta oftalmológica, que será agendada pela Secretaria de Saúde em locais como o Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, o Hospital de Olhos ou com médicos conveniados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99784-4936.









