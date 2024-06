Grande destaque do evento é a diversidade de pratos preparados com a estrela da festa: o aipim - Foto: Ilustração

Grande destaque do evento é a diversidade de pratos preparados com a estrela da festa: o aipimFoto: Ilustração

Publicado 14/06/2024 14:55

Macaé - A região serrana de Macaé está em contagem regressiva para o XVI Festival do Aipim de Serra da Cruz. Organizado pela Associação de Moradores Aprusc, o evento, que é uma tradição local, acontecerá no primeiro final de semana de julho, de 5 a 7. Com uma expectativa de público de cerca de 950 pessoas por dia, entre moradores e turistas, o festival promete impulsionar a economia local e o turismo na serra.

O festival oferece uma variedade de atrações para todas as idades, incluindo um concurso de pratos típicos, passeio ciclístico, brinquedos infantis, atividades recreativas com palhaços, apresentações de coral, shows gospel e de outros gêneros musicais, além de uma ação entre amigos e um leilão online. O grande destaque do evento é a diversidade de pratos preparados com a estrela da festa: o aipim.

Os pratos, que estarão à venda nas barracas, serão servidos a partir das 17h na sexta-feira e a partir do meio-dia no sábado e domingo. Entre as delícias disponíveis, destacam-se pizzas, bobó de camarão, escondidinho, caldos, bolinhos recheados e doces variados.

O evento será realizado em uma área de 10 mil metros quadrados cedida pela Prefeitura de Macaé, localizada na Estrada de Serra da Cruz, a 11 quilômetros do Trapiche. Placas de sinalização serão instaladas ao longo do trajeto para facilitar a chegada dos visitantes, seja de carro particular ou ônibus da SIT.

O festival terá atividades até às 2h da madrugada na sexta e no sábado, e até às 20h no domingo. O passeio ciclístico começará às 9h na Praça do Trapiche, seguindo em direção ao local do festival.

Programação Completa:

Dia 5 (sexta-feira)

- 17h: Abertura das barracas e Leilão Online

- 19h: Show Gospel com Rodrigo Marvila

- 22h: Show com Bira Bello

Dia 6 (sábado)

- 10h: Abertura das barracas e dos brinquedos infantis

- 10h: Leilão Online

- 13h-16h: Recreação infantil com palhaço

- 13h: Coral Casa do Caminho

- 16h: Conjunto Trio GAM

- 17h: Ação entre Amigos

- 20h: Show com As Forrozeiras

- 23h: Show com Glauco Zulo

Dia 7 (domingo)

- 9h: Concentração para saída do passeio ciclístico na Praça do Trapiche

- 10h: Abertura das barracas e dos brinquedos infantis

- 11h30: Concurso dos pratos típicos

- 12h30: Premiação

- 13h: Show com Roberta Alves

- 15h30: Ação entre Amigos

- 17h: Show com Érica Carvalho