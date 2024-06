Força do impacto resultou em danos significativos nos veículos, mas sem vítimas - Foto: Reprodução

Força do impacto resultou em danos significativos nos veículos, mas sem vítimasFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 11:02

Macaé - Na manhã desta sexta-feira (14), um engavetamento envolvendo três carretas provocou a interdição de um trecho da BR-101, na altura do KM 176, próximo a Macaé. O acidente ocorreu por volta das 07h40 e, felizmente, não houve registro de feridos, segundo informações da Arteris Fluminense, concessionária responsável pela rodovia.

De acordo com informações, a colisão ocorreu quando uma das carretas, por motivos ainda não esclarecidos, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com as outras duas que seguiam no mesmo sentido. A força do impacto resultou em danos significativos nos veículos, mas sem vítimas, o que foi um alívio para os envolvidos e para as equipes de resgate.

O acidente causou um grande impacto no trânsito local. A concessionária implementou um sistema de pare e siga para gerenciar o fluxo de veículos enquanto as equipes de emergência trabalhavam para remover as carretas e limpar a pista. O congestionamento chegou a se estender por até 2 KM, causando transtornos para os motoristas que transitavam pela região.

Equipes da Arteris Fluminense foram rapidamente acionadas e enviadas ao local para prestar assistência e coordenar a operação de retirada dos veículos acidentados. A prioridade foi garantir a segurança de todos os usuários da rodovia e restabelecer o fluxo de tráfego o mais rápido possível. O trabalho incluiu a remoção dos destroços e a inspeção da pista para garantir que não houvesse riscos adicionais aos motoristas.

O engavetamento desta sexta-feira é um lembrete da importância da cautela e da atenção nas rodovias, especialmente em trechos movimentados como a BR-101.