Cidade Universitária está localizada na Avenida Aloísio da Silva Gomes, 50, Bairro Granja dos CavaleirosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 17/06/2024 10:35 | Atualizado 17/06/2024 10:36

Macaé - No dia 20 de junho, quinta-feira, das 14h às 18h, o Instituto Politécnico (IPoli) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Macaé sediará o 1º Fórum de Pesquisa e Inovação. O evento, com foco em "Inovação no Contexto Universitário", abrirá inscrições através do link https://forms.gle/8RjYvj3HJhq36aBc9 e QRCode disponível no portal de inscrições. As vagas são limitadas.

O fórum reunirá estudantes, professores, pesquisadores e profissionais do mercado para debater e compartilhar experiências nas áreas de pesquisa e inovação. Bruno Barzellay, Marcela Campista e Leonardo Pina, da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPPI) do IPoli, organizam o evento, destacando sua importância para promover diálogos e conexões no dinâmico ambiente da universidade pública e do mercado local.

Entre os palestrantes estão Marcelo de Albuquerque, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-Rio) do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Kíssila Ellayne Nunes dos Santos, consultora de marcas e patentes, doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); e Rogério Atem, coordenador da unidade Embrapii do Instituto Federal Fluminense (IFF).

Albuquerque abordará estratégias para fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas ciências básicas. Kíssila Ellayne discutirá proteção de marcas e patentes, gestão da propriedade intelectual e proteção de inovações acadêmicas. Rogério Atem enfatizará a colaboração entre academia e indústria, ilustrando como essas parcerias podem impulsionar a inovação e trazer benefícios mútuos.

O evento ocorrerá no Auditório do Bloco B da Cidade Universitária, localizada na Avenida Aloísio da Silva Gomes, 50, Bairro Granja dos Cavaleiros.