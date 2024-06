Macaé recebe certificação Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - Foto: Ilustração

Macaé recebe certificação Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil Foto: Ilustração

Publicado 15/06/2024 11:02 | Atualizado 15/06/2024 11:03

Macaé - Na próxima terça-feira (18), às 15h, será inaugurada a primeira Unidade Amiga da Amamentação na Estratégia Saúde da Família, no bairro Visconde de Araújo, em Macaé. A ação, coordenada pela Gerência de Alimentação e Nutrição (GAN) da Secretaria de Saúde, tem como objetivo fortalecer e incentivar a amamentação e a alimentação saudável desde os primeiros anos de vida.

Verônica Martins Guimarães, gerente da GAN, explicou que a unidade recebeu certificação do Ministério da Saúde como parte da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB). "Para obter essa certificação, nossos profissionais participaram de diversas capacitações e oficinas," destacou Verônica, mencionando que a unidade oferecerá atendimento especial a gestantes e nutrizes.

Além do aprendizado teórico, os profissionais passaram por uma aula prática de manejo do aleitamento materno na sala de acolhimento materno na sede da GAN. "Nossa meta é expandir essa iniciativa e, no segundo semestre deste ano, mais duas unidades começarão o processo de certificação," afirmou.

A certificação da unidade assegura que os profissionais estão aptos a fornecer orientação e esclarecer dúvidas de gestantes, puérperas e nutrizes. "A amamentação fortalece o sistema imunológico do bebê e previne doenças crônicas e alergias, melhorando a qualidade de vida das crianças," enfatizou Verônica.