O Registro Geral de Animais, estabelecido pela Lei 3430/2010, é pioneiro em Macaé e na regiãoFoto: Douglas Smmithy / Ilustração

Publicado 17/06/2024 10:27

Macaé - Macaé se prepara para dar um grande passo na proteção animal com a aquisição de 38 mil microchips destinados ao mapeamento detalhado dos animais na cidade. Esta medida permitirá a criação do Registro Geral de Animais do Município e o desenvolvimento de novas políticas públicas, como a microchipagem, parte do programa Macaé Pet, promovido pela Secretaria de Proteção e Defesa do Animal. Os tutores devem se cadastrar previamente no site animalltag.com.br/redeanimalltag para agilizar a implantação do microchip subcutâneo.

O Registro Geral coletará informações essenciais como espécie, sexo e idade dos animais, além de dados sobre sua condição, indicando se possuem tutores ou são comunitários. Além do microchip, os tutores receberão uma tag de coleira com QRCODE, permitindo acesso rápido aos dados do animal e seu responsável. Este sistema ajudará na rápida devolução de animais perdidos, reduzindo a quantidade de pets nas ruas. O Registro Geral de Animais, estabelecido pela Lei 3430/2010, é pioneiro em Macaé e na região.

O serviço de Microchipagem de Animais será lançado na próxima quarta-feira (19), às 14h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal, localizada no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, no bairro São José do Barreto. O serviço continuará disponível para todos os animais atendidos na UBS Animal e durante campanhas de vacinação.

O programa Macaé Pet também oferece castrações e consultas veterinárias gratuitas, reforçando o compromisso com o bem-estar animal.

"Esta iniciativa representa um avanço significativo na proteção e cuidado dos animais de nossa cidade, demonstrando nosso compromisso com a causa animal e a implementação de políticas públicas que asseguram seu bem-estar e segurança", destacou a secretária de Proteção e Defesa do Animal de Macaé, Cristiane Fagundes.