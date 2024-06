O entorpecente ? haxixe e maconha ? estava escondido na perna do advogado - Foto: Reprodução

O entorpecente ? haxixe e maconha ? estava escondido na perna do advogadoFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 09:55

Macaé - Um advogado foi detido em flagrante neste domingo (16) ao tentar entrar com 6kg de drogas na Penitenciária Dr. Serrano Neves, localizada no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu 3). Esta não foi a primeira infração de Fernando na semana. Na quinta-feira (13), ele já havia sido preso em Macaé por portar uma arma com numeração raspada. Após ser encaminhado para a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos, ele foi liberado após audiência de custódia.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que os entorpecentes — haxixe e maconha — estavam escondidos na perna do advogado. Fernando Ribeiro chegou à unidade prisional por volta das 10h para prestar atendimento a um detento. Durante a passagem pelo detector de metais, agentes penitenciários perceberam um volume suspeito sob suas vestimentas. Ele foi então encaminhado para o scanner corporal, que revelou a presença das drogas.



O advogado foi detido pelo Grupamento de Portaria Unificada da Seap e levado para a 34ª DP (Bangu). A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu uma nota informando a instauração de um procedimento disciplinar para investigar o caso.



“A Comissão de Prerrogativa da Subseção de Bangu, da OAB Rio de Janeiro, acompanhou o procedimento na Delegacia. O Presidente da Seccional determinou a abertura de um procedimento disciplinar, garantindo ampla defesa para apurar a conduta ética do advogado”, destacou a nota.