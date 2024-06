Macaé recebe curso inspirado na Disney para Profissionais de Vendas - Foto: Ilustração

Macaé recebe curso inspirado na Disney para Profissionais de VendasFoto: Ilustração

Publicado 18/06/2024 09:17

Macaé - Macaé sediará no sábado (22), um evento voltado para profissionais e empresários que desejam aprimorar suas habilidades em vendas. O curso "Encantando e Fidelizando Clientes com a Magia da Disney" acontecerá no Hotel Brisa da Costa, das 14h às 20h, oferecendo um dia de aprendizado e desenvolvimento com técnicas inspiradas nas práticas de sucesso da Disney, guiadas por especialistas renomados.

O evento contará com a presença de Janaína Peixoto, José Mario de Sá e Ana Marcate, que trarão suas experiências e métodos eficazes para transformar as estratégias de vendas e fidelizar clientes de maneira impactante e duradoura.

Os participantes aprenderão técnicas inovadoras aplicadas pela Disney para atrair e encantar seus clientes, proporcionando um atendimento diferenciado e memorável.

Além das palestras técnicas, o curso oferecerá uma excelente oportunidade para networking, permitindo que os participantes se conectem com outros profissionais que compartilham objetivos semelhantes de crescimento. Durante o evento, os participantes receberão feedback personalizado para melhorar seu desempenho profissional.

Os inscritos também terão acesso a material de apoio exclusivo e recursos essenciais, garantindo a imediata aplicação dos conhecimentos adquiridos.

“Essa será uma oportunidade única para desenvolver habilidades e aumentar o sucesso nas vendas”, destacará José Mario de Sá.

Interessados poderão garantir sua vaga pelo link:

[Sympla](https://www.sympla.com.br/evento/encantando-e-fidelizando-clientes-com-a-magia-disney/2499301?qrcode=true).