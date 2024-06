Encontro debate estratégias para garantir participação dos homens no combate à violência contra a mulher - Foto: Divulgação

Encontro debate estratégias para garantir participação dos homens no combate à violência contra a mulher Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 11:00

Macaé - Macaé foi palco de um importante encontro regional focado em estratégias de combate à violência contra a mulher. Participaram do evento representantes de Quissamã, São Fidélis, Rio das Ostras e Natividade, além da Patrulha Maria da Penha de Macaé, inspetoras da Polícia Civil e técnicas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O objetivo foi discutir e implementar ações eficazes para enfrentar essa grave questão social.



O evento foi coordenado pelo Serviço de Educação e Responsabilização do Homem (SerH) da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, destacando a importância dos grupos reflexivos para homens como uma ferramenta crucial na redução da violência contra a mulher. A organização Promundo, conhecida por seu trabalho junto a meninos e homens para sensibilizá-los e torná-los aliados na luta pela igualdade de gênero, também participou, oferecendo uma palestra sobre masculinidades e prevenção da violência.

Paulo Sarcon, coordenador do SerH, enfatizou a necessidade de envolver os homens nesse processo educativo e de responsabilização para garantir a efetivação plena da Lei Maria da Penha. "Trabalhar com os homens é essencial. Se não os inserirmos nessa equação, não resolveremos o problema. Precisamos trazê-los para este debate", afirmou Sarcon, anunciando ainda uma capacitação para gestores municipais nos dias 26 e 27 para a implementação do serviço.



Luiza Tanuri, consultora internacional do Instituto Promundo, discutiu como a metodologia educativa pode transformar comportamentos masculinos. "Precisamos focar nas masculinidades e envolver homens e meninos como aliados nesta luta contra a violência de gênero", destacou Tanuri.



Sheila Juvêncio, secretária de Políticas para as Mulheres, lembrou do Projeto Refletir, um grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica implementado em Macaé, e manifestou o desejo de retomá-lo. "A inclusão dos homens na conversa é fundamental. A iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher é crucial para pensarmos juntos, ouvir, trocar experiências e buscar ações mais direcionadas", ressaltou Juvêncio.



Este encontro sublinhou a importância de envolver todos os setores da sociedade na luta contra a violência de gênero, destacando a necessidade de ações educacionais e de responsabilização para alcançar resultados efetivos.





