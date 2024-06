Todos os cidadãos poderão participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara - Foto: João Barreto / Arquivo

Publicado 18/06/2024 11:07

Macaé - A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de Macaé organizará uma audiência pública em 25 de junho, às 14h, na Câmara Municipal de Macaé, para debater a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) de Cabiúnas. Todos os cidadãos poderão participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (18). Segundo a secretária Isaura Sales, a iniciativa está alinhada com a Lei 9.985/2000, que visa preservar a diversidade biológica e promover práticas sustentáveis de desenvolvimento.

A APA de Cabiúnas será fundamental para proteger ecossistemas frágeis e biodiversidade ameaçada pela ocupação industrial na região. Abrangendo a Zona de Expansão Urbana 2 (ZEU-2), a área visa restaurar a qualidade ambiental, proteger recursos hídricos e formar corredores ecológicos conectando fragmentos florestais.

A audiência pública também discutirá benefícios como a recuperação de funções ambientais, a proteção de espécies ameaçadas e a promoção de estudos científicos e monitoramento ambiental. O evento será realizado no Auditório do Plenário da Câmara Municipal, localizado na Avenida Antônio Abreu, nº 1805, Horto.