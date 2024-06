Equipe técnica apresenta projeto de infraestrutura no Jardim Franco - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 19/06/2024 11:11 | Atualizado 19/06/2024 11:16

Macaé - Na noite desta terça-feira (18), a equipe técnica do governo e o prefeito Welberth Rezende apresentaram o aguardado projeto de infraestrutura do Jardim Franco aos residentes locais, reunidos na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Elisa Maria Silva de Azevedo Portugal.



O projeto abrange a instalação de redes de drenagem de esgoto, reparos na rede de água potável, pavimentação, construção de calçadas e elevatórias, visando melhorar significativamente a qualidade de vida e a saúde dos moradores. "Este projeto representa um passo importante em direção a uma cidade mais justa socialmente", enfatizou o prefeito, destacando que aproximadamente 15 quilômetros de vias serão beneficiados, com a pavimentação de 75.859,04 metros quadrados de ruas.

O prefeito também ressaltou os desafios enfrentados até a obtenção da autorização para a obra, originalmente de responsabilidade do loteador.O Jardim Franco é parte integrante de um amplo projeto de desenvolvimento que inclui diversos bairros, como Vale Encantado, Aroeira, Malvinas, Ilha Leocádia, e outros.O secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, detalhou que os reparos na rede de água potável garantirão um abastecimento mais eficiente para a população. "A pavimentação em CBUQ facilitará o acesso dos moradores às suas residências, além de aumentar a segurança no tráfego de veículos", explicou Borges.O investimento total da obra é de R$ 74.587.482,03 ao longo de 24 meses, com R$ 13.416.220,01 destinados às ações prioritárias no primeiro ano.O secretário de Obras, Felipe Bastos, confirmou a construção de 16.000 m² de calçadas e detalhou o cronograma de início dos serviços de drenagem de águas pluviais e instalação de galerias, que começarão pelo deságue no Rio Macaé e seguirão até o PV 70, no Parque União. A previsão é que as escavações iniciem em 30 de julho de 2024.Os moradores, como Osmar Moreti e Rute Santos, expressaram suas expectativas quanto aos benefícios que a obra trará ao bairro.