Sessão de Negócios ocorrerá na sede da ACIM no Centro da cidade, das 14h às 17h - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/06/2024 11:25

Macaé - No próximo dia 27 de junho, data reconhecida internacionalmente como o Dia da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM) organizam uma Sessão de Negócios dedicada a fortalecer parcerias e estimular o networking entre empresários locais. O evento, que conta com o apoio institucional da Casa do Empreendedor de Macaé, oferece aos interessados a oportunidade de se inscreverem para participar.

Durante a Sessão de Negócios, que ocorrerá na sede da ACIM no Centro da cidade, das 14h às 17h, os participantes serão distribuídos em mesas simultâneas, cada uma composta por empresários e um mediador encarregado de coordenar as apresentações. Cada empresa terá um espaço para destacar seus produtos, serviços e diferenciais, visando não apenas a aproximação entre os participantes, mas também a geração de novos negócios.

O evento é especialmente direcionado a microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, com a facilitação do Sebrae para promover um ambiente propício ao desenvolvimento empresarial. A taxa de inscrição é de R$ 50 por empresa participante, cobrindo os custos administrativos do evento.