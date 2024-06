Macaé vence prêmio Band Cidades Excelentes - Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 12:15

Macaé´- Nesta terça-feira (18), Macaé foi agraciada com o Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria de governança fiscal e eficiência administrativa. A cerimônia, realizada na sede da Fecomércio no Rio de Janeiro, contou com a presença do prefeito Welberth Rezende e do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna.

O reconhecimento é resultado dos esforços contínuos do governo municipal em promover uma gestão transparente e eficiente. Segundo o prefeito, o prêmio valida o compromisso de Macaé em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, com um foco claro em atrair investimentos e gerar empregos.

Disputando com outras cidades de porte similar, como Niterói e Araruama, Macaé se destacou pelos indicadores positivos de governança fiscal e transparência, conforme avaliação realizada pelo Instituto Aquila, parceiro na premiação. Além da categoria de governança, a cidade também foi reconhecida como finalista na área de infraestrutura de mobilidade urbana, destacando-se entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.