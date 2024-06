Problema das "fake news" é tema de debate da Câmara de Macaé com delegado da 123ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 15:18

Macaé - Com menos de quatro meses para as eleições municipais, que acontecerão em 6 de outubro, a segurança do processo eleitoral foi o tema central da apresentação do delegado da 123ª Delegacia de Polícia Civil, Pedro Emílio Braga, na Câmara de Macaé, nesta terça-feira, 18.

Convidado pelo presidente da Câmara, vereador Cesinha (CIDADANIA), o delegado abordou diversos tópicos, com ênfase nas "fake news" durante o período eleitoral, um problema exacerbado pelas redes sociais.

Pedro Emílio Braga informou que o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) estão desenvolvendo um serviço específico para receber denúncias sobre "fake news", além de implementar investigações e reprimir essa prática. “Um protocolo específico será elaborado para o período eleitoral, contando com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática”, explicou o delegado.

O vereador Luciano Diniz (CIDADANIA), líder da bancada governista na Câmara, relatou ter sido vítima de "fake news" duas vezes, precisando recorrer à Justiça e obtendo sucesso em um dos casos. “Processamos os responsáveis nos dois casos, ganhamos em um, e no outro ainda aguardamos o resultado. É um dano irreparável”, argumentou Luciano Diniz.

Ainda na terça-feira, a Câmara de Macaé aprovou a criação de uma Frente Parlamentar dedicada ao desenvolvimento econômico e cultural do centro da cidade. O grupo será composto pelos vereadores Luciano Diniz, Edson Chiquini (CIDADANIA) e Guto Garcia (MDB), além de especialistas e representantes da sociedade civil organizada, com o objetivo de propor alternativas ao Executivo.

Luciano Diniz destacou a tendência de esvaziamento das regiões centrais em cidades com mais de 200 mil habitantes e citou ações bem-sucedidas em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro para reverter esse cenário. "Capitais como São Paulo e Rio de Janeiro estão conseguindo reaquecer a política econômica e habitacional de suas regiões centrais", lembrou Luciano Diniz.

Entre as iniciativas mencionadas estão a criação da Rua da Cerveja, o projeto de revitalização da Rua da Carioca, no Rio, e o centro comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. A vereadora Iza Vicente (REDE) acrescentou que eventos como o Festival de Frutos do Mar no Mercado de Peixes podem revitalizar a vida cultural e econômica da cidade. “Eventos como esse podem trazer de volta a vida cultural e econômica em áreas que já foram importantes para a cidade”, afirmou.

Cesinha, presidente da Câmara, concluiu que a revitalização do prédio da antiga sede da Casa, agora Centro Cultural do Legislativo, pode ser um modelo para o poder público em outros prédios históricos da região central. "Acredito que o caminho é trazer de volta o interesse das pessoas com eventos culturais e valorização do comércio local”, finalizou.