Cariocão B1 Sub-20: Pérolas Negras goleia Macae e se classifica antecipadamente - Foto: Divulgação

Cariocão B1 Sub-20: Pérolas Negras goleia Macae e se classifica antecipadamenteFoto: Divulgação

Publicado 20/06/2024 10:31

Macaé - A equipe Sub-20 do Pérolas Negras garantiu sua classificação antecipada para a fase final do Cariocão B1 ao vencer de goleada o Macaé por 7 a 1, na tarde desta quarta-feira (19), no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Logo no primeiro minuto de jogo, o meia Nicolas abriu o placar para o Pérolas Negras. O segundo tempo foi repleto de gols, começando com Matheus Pitombo, que ampliou para o time do Sul Fluminense com uma bela cabeçada logo no início da etapa complementar.

Aos 33 minutos, Tereu aproveitou uma bola na área para marcar o terceiro gol do Pérolas. Apenas um minuto depois, Tomás aproveitou uma falha na saída de bola do Macaé e acertou um chute certeiro para fazer o quarto gol.

Bruno, aos 39 minutos, marcou o quinto gol com um chute de fora da área. Qais, aos 41 minutos, fez o sexto gol. O Macaé descontou aos 42 minutos com Miguel, mas Tereu marcou novamente aos 45 minutos, fechando o placar em 7 a 1 para o Pérolas Negras.