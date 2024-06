Unidades de ensino firmam parcerias com a BRK para apresentações sobre o tema que unem diversão e conhecimento - Foto: Divulgação

Macaé - Visando fortalecer a educação ambiental e destacar a importância do saneamento básico para o bem-estar da comunidade, as escolas municipais de Macaé estão integrando o tema às suas atividades educativas. Um calendário especial foi desenvolvido, incluindo palestras, filmes educativos e atividades interativas para envolver os estudantes durante a Campanha Junho Verde.



Recentemente, a Escola Estadual Municipalizada Polivalente Anísio Teixeira sediou o programa "Portas Abertas" da BRK, concessionária responsável pelo saneamento na região. Os alunos participaram de uma palestra interativa seguida de um "Quiz do Saneamento", proporcionando um aprendizado dinâmico sobre gestão de resíduos.



Na Escola Municipal de Educação Infantil Wanderley Quintino Teixeira, no bairro Malvinas, o evento "Cineminha BRK" exibiu curtas educativos sobre sustentabilidade para crianças, complementando o currículo escolar com temas ambientais.

Unidades de ensino firmam parcerias com a BRK para apresentações sobre o tema que unem diversão e conhecimento Foto: Divulgação

"Nossas atividades educativas abordam como o saneamento afeta nosso meio ambiente e incentivam os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades", destacou Nathália Araújo, orientadora pedagógica do Polivalente.



Além das aulas práticas, educadores participaram de palestras focadas nos impactos do saneamento básico e como a BRK pode colaborar com a comunidade escolar através de iniciativas socioambientais. O projeto "Fonte de Futuro" foi introduzido para implementar miniestações de tratamento de água em escolas, promovendo a conscientização sobre a importância da água limpa.



Durante o Junho Verde, promovido pela Prefeitura de Macaé, a BRK realizou eventos na Orla da Praia do Bar do Coco, onde os alunos participaram de atividades como a "Corrida do Meio Ambiente" e o jogo educativo "Vilões do Esgoto". Essas iniciativas ludicamente educativas reforçam o aprendizado sobre o ciclo do saneamento e incentivam práticas sustentáveis.



"A educação ambiental é essencial para todos os cidadãos. Parcerias com escolas são fundamentais para disseminar conhecimentos, formar multiplicadores e promover a cidadania ambiental", explicou Ricardo Santiago, diretor da BRK Macaé.





