Solar Monte Elísio: Walking Tour encanta com passeio pelo prédio histórico - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 23/06/2024 12:36

Macaé - Uma visita guiada ao Solar de Monte Elísio, realizada na última sexta-feira (21), trouxe encantamento aos participantes do Walking Tour Macaé, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo. O majestoso prédio, que hoje integra o Colégio Castelo, foi erguido a partir de 1852 pelo Visconde de Araújo como presente para sua esposa, a viscondessa Luiza Leopoldina de Araújo. As próximas edições do tour estão agendadas para os dias 28 de junho e 5 de julho.

A conservação dos detalhes históricos do edifício impressionou os participantes e foi destacada pela diretora da instituição, Irmã Carmelita Agrizzi. “Estamos muito contentes em abrir nossas portas para que todos possam conhecer mais sobre a história deste espaço, que também é parte importante da história de Macaé. É um grande orgulho cuidar desta casa e ajudar a preservá-la”, afirmou a anfitriã, que guiou o grupo por várias salas.

A guia de turismo e idealizadora do projeto, Paloma Rosa, apresentou aos visitantes algumas das relíquias do local, como a escadaria construída inteiramente por encaixe, sem o uso de pregos ou parafusos, e que possui o monograma V.A., em referência ao Visconde de Araújo. “Este solar foi construído com muito esmero e carinho, refletindo o amor do Visconde, que não poupou esforços ao trazer peças da Europa para a obra”, explicou Paloma, acrescentando que o nome Monte Elísio é uma homenagem à famosa avenida francesa Champs-Élysées.

Emely Fontes, uma das participantes, compartilhou sua motivação. “Eu queria conhecer mais sobre a história de Macaé com quem realmente entende do assunto, e o projeto despertou minha curiosidade. Descobri ligações que desconhecia, como a conexão entre a antiga Câmara e o Castelo, que pertenciam à mesma família. Como macaense, fico muito feliz por aprender mais sobre este lugar que amo”, declarou.

Outra entusiasta da história local, Anita Gomide, destacou a riqueza de informações proporcionada pelo Walking Tour. “Aprendemos muitas coisas que não são ensinadas na escola. Sempre que há um evento desses, faço questão de participar. Conhecia a história da escadaria, mas hoje pude subir por ela. O projeto é muito interessante, pois quanto mais conhecemos, mais valorizamos nosso patrimônio”, afirmou.

O Walking Tour oferece visitas guiadas gratuitas a patrimônios históricos da cidade. Os passeios ocorrem às sextas-feiras, a partir das 15h. Interessados podem se inscrever pelo e-mail macaewt@gmail.com.