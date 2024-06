Encontro acontecerá das 14h às 17h na sede da ACIM, no Centro de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Encontro acontecerá das 14h às 17h na sede da ACIM, no Centro de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/06/2024 14:00

Macaé - No próximo dia 27 de junho, em celebração ao Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM) promoverão uma sessão de negócios voltada para fomentar parcerias e networking entre empresários locais. A Prefeitura de Macaé, através da Casa do Empreendedor, oferece apoio institucional ao evento. As inscrições podem ser feitas pelo link: [https://forms.office.com/r/iyC51FrwfU](https://forms.office.com/r/iyC51FrwfU).

O encontro acontecerá das 14h às 17h na sede da ACIM, no Centro de Macaé. Durante o evento, os participantes estarão divididos em mesas simultâneas, cada uma mediada para coordenar as apresentações. Empresários terão a oportunidade de expor seus produtos, serviços e diferenciais, promovendo um ambiente propício à criação de novas oportunidades de negócio.

Destinado a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, o evento visa aproximar empresários e facilitar a geração de negócios. A taxa de inscrição é de R$ 50 por empresa participante.

O Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017 para ressaltar a relevância desse segmento na economia global. Além dessa data internacional, o Brasil celebra o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa em 5 de outubro.