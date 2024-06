De Macaé para o Mundo: Yasmim Cruz, "A menina de comunidade, conquista mais uma" - Foto: Divulgação

De Macaé para o Mundo: Yasmim Cruz, "A menina de comunidade, conquista mais uma"Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2024 13:05 | Atualizado 25/06/2024 13:08

Macaé - Yasmim Cruz, residente no bairro Lagomar em Macaé e aluna dedicada do Professor João Santos na academia JSBJJ, alcançou mais uma marca histórica em sua carreira no último domingo (23). Com apenas 12 anos de idade, ela sagrou-se Tetracampeã Brasileira de Jiu-jitsu pela renomada federação IBJJF, em São Paulo, após uma jornada de três lutas impecáveis.



Desde 2022, Yasmim tem dominado sua categoria, mantendo uma invencibilidade notável nos principais campeonatos de jiu-jitsu ao redor do mundo. Seu sucesso não se limita apenas aos tatames nacionais; ela agora se prepara para desafios internacionais, com o próximo objetivo de competir no Europeu ainda este ano.



A jovem atleta atribui parte de seu sucesso ao apoio crucial do bolsa atleta e à dedicação contínua de seus fãs e seguidores. Para acompanhar de perto o progresso de Yasmim e suas próximas conquistas, você pode segui-la em suas redes sociais @Yasmimcruzjj.



De Macaé para o Mundo: Yasmim Cruz, "A menina de comunidade, conquista mais uma" Foto: Divulgação